Metaverso e criptovalute, da MANA a SAND: ecco i progetti più interessanti

Il Metaverso sembra ormai un concetto talmente vicino da poterlo toccare. Dopo l'incredibile presentazione di Zuckerberg sul Metaverso, infatti, l'associazione alla tecnologia blockchain e stata praticamente spontanea, dal momento che di progetti che puntano in questa direzione ce ne sono diversi.

Ma quali sono i progetti più interessanti in questo contesto? Esistono diverse realtà, più o meno interessanti, tutte da scoprire, a partire da una nostra vecchia conoscenza.

Abbiamo da poco analizzato cosa è il metaverso di Decentraland, un mondo in realtà virtuale o in 3D tramite DApp su browser, in cui è possibile acquistare veri e propri appezzamenti di terra caratterizzati dall'unicità di essere degli NFT. Al loro interno possiamo creare il nostro spazio virtuale e poi esplorare quelli altrui, alla ricerca di nuove sfide e avventure. La valuta interna al gioco è MANA e non è certamente un caso che il suo valore sia schizzato alle stelle dopo l'evento Facebook Connect.

A seguire, uno dei prodotti più interessanti a lungo termine è rappresentato sicuramente da SAND, una criptovaluta che fa capolino all'interno dell'ecosistema The Sandbox, un altro metaverso molto vicino al concetto di Decentraland, in cui l'utente è chiamato a vivere le proprie esperienze, comprare e vendere oggetti unici e appezzamenti terrieri digitali, oltre che immobili, per vivere ed eventualmente anche guadagnare denaro, sempre sotto forma di SAND. Tra i suoi sostenitori, anche artisti del calibro di Snoop Dog e Deadmau5.

Meno conosciuto nel panorama crypto, anche Terra Virtua Kolect rappresenta un ottimo esempio di quel che sarà, con un approccio decisamente diverso. Una piattaforma di intrattenimento in realtà virtuale che mira a cambiare radicalmente il modo in cui ci approcciamo al collezionismo, attraverso un ambiente virtuale personale in cui sarà possibile inserire i propri asset digitali unici. Per questo motivo, Terra Virtua Kolect ha stretto numerose partnership nel mondo reale, anche con colossi del calibro di Paramount Pictures e Legendary Entertainment, allo scopo di portare contenuti unici sotto forma di NFT all'interno di questo mondo digitale. La valuta dell'ecosistema è TVK e anch'essa viene scambiata sui principali Exchange internazionali.

Per concludere, come non parlare di Epik Prime e della sua moneta EPIK. Con il patrocinio di Huobi Global, anche questa piattaforma punta sui collezionisti di arte digitale per cambiare gli attuali paradigmi di fruibilità rendendoli più interattivi. L'obiettivo principale di Epik è quello di fornire un valido alleato alle case di sviluppo di videogiochi per la creazione di asset unici da collezione.