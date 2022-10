'Il metaverso è...', ed il dirigente Apple manda una frecciata a Zuckerberg

Mentre Mark Zuckerberg tira dritto sul metaverso, dopo che lo scorso anno ha completamente cambiato il focus (ed il nome) dell’azienda, da Apple arrivano dichiarazioni opposte.

Intervistato al WSJ Tech Live, il vicepresidente dell’azienda Greg Joswiak ha parlato, insieme a Craig Federighi, delle future strategie del colosso di Cupertino.

Il giornalista ha chiesto ai due dirigenti di fare un gioco: completare la frase “il metaverso è…”. La risposta di Joswiak è stata esilarante ma allo stesso tempo indicativa di come Apple veda questo mondo: “..una parola che non userei mai”. La frase ha aperto le porte a varie interpretazioni: per molti si tratta di un chiaro indizio di come Apple non abbia alcuna intenzione di entrare in questo mercato, mentre altri la vedono come un modo per prendere in giro Facebook.

Di recente ci sono stati non pochi battibecchi tra Apple e Facebook. L’ultimo, in ordine di tempo, ha interessato le piattaforme di messaggistica istantanea, con Mark Zuckerberg che ha affermato che Whatsapp è più sicuro di iMessage ed in un post su Instagram ha voluto sottolineare come la propria app offra un maggiore livello di protezione agli utenti che la utilizzano. Poco prima, il CEO di Meta aveva affermato che Apple vende i prodotti sovra-prezzati.