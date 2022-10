Il metaverso di Facebook fatica: utenti in calo e dati lontani dagli obiettivi

Il metaverso pensato ed immaginato da Mark Zuckerberg sembra arrancare. A confermarlo sono alcuni documenti interni di Meta, pubblicati dal Wall Street Journal, secondo cui Horizon Worlds starebbe non solo raggiungendo gli obiettivi iniziali, ma starebbe addirittura perdendo utenti.

Meta inizialmente infatti mirava a raggiungere 500mila utenti attivi mensilmente entro fine 2022, ma attualmente i dati sono ben distanti da tale obiettivo e parlano di meno di 200mila persone. La documentazione, inoltre, avrebbe anche rivelato che la maggior parte degli utenti non sarebbe tornata su Horizon Worlds dopo il primo mese trascorso sulla piattaforma, e dalla scorsa primavera la base di persone attive è costantemente in calo.

Inoltre, solo il 9% dei mondi è stato visitato da almeno 50 persone, e la maggior parte di questi verrebbe mai visitata.

Insomma, il piano di Zuckerberg almeno al momento sembra fare fatica nonostante gli investimenti messi in campo dal giovane amministratore delegato, che dall’inizio dell’anno sta faticando non solo in termini di persone attive sui social network, ma anche in borsa: il valore delle azioni Meta, infatti, è calato del 62% nel 2022.

Nonostante ciò, però, da Meta sono arrivati tanti annunci al Connect 2022, anche legati al Metaverso su cui la società americana sta continuando a lavorare.