Il Metaverso di Facebook non ingrana: i 'Metaverse Token' vanno in perdita

Dopo la pessima giornata per le criptovalute di ieri, anche oggi, il 4 febbraio 2022, sembra che diversi token fatichino a riprendersi dallo scossone dato dai pessimi risultati finanziari del 2021 di Meta. I token più colpiti nelle ultime ore, infatti, sono stati proprio quelli legati al Metaverso, come AXS, Solana e SAND.

Se del crollo di Solana abbiamo già parlato ieri, citando tra le altre ragioni anche l'enorme furto di criptovalute dal bridge Wormhole, che collega la blockchain Ethereum con quella di Solana, il calo di volare dei token di Axie Infinity (AXS) e The Sandbox (SAND) è notizia delle ultime ore, e sembra dipendere unicamente dai pessimi risultati finanziari di Meta.

La compagnia di Mark Zuckerbeg, infatti, ha annunciato nella giornata di ieri che i suoi Reality Labs hanno perso ben 10 miliardi di Dollari nell'ultimo anno, gran parte dei quali è stata investita nelle tecnologie del Metaverso, che per ora non hanno ancora generato profitti. Ciò ha fatto crollare Facebook in borsa, anche perché nella stessa cornice l'azienda ha annunciato che il numero di utenti giornalieri attivi su Facebook è calato su base trimestrale per la prima volta da 18 anni a questa parte.

Visto che le prospettive di guadagno dal Metaverso si allontanano, è normale che anche i token legati a quest'ultimo abbiano rapidamente perso di valore: per questo, criptovalute come Axie Infinity (AXS), The Sandbox (SAND) e Gala (GALA), hanno perso fino al 12% del proprio valore nelle scorse 24 ore.

Per esempio, AXS è crollato da 53 Dollari a 46 Dollari in poche ore dopo l'annuncio dei risultati finanziari di Meta, salvo poi riprendersi nella notte, tornando al valore di 49 Dollari. Ciò potrebbe anche rappresentare un problema per i giocatori di Axie Infinity, poiché i loro margini di guadagno in-game si sono ridotti.

Il token AXS, infatti, è intimamente legato alle Smooth Love Potion (SLP) di Axie Infinity, cosicché al variare del valore dell'uno varia anche quello delle altre. Se lo scorso luglio un giocatore che otteneva 100 SLP al giorno poteva pensare di guadagnare 35 Dollari ogni 24 ore, oggi per lo stesso numero di SLP si può guadagnare solo un dollaro. Secondo Delphi Digital, "Questo abbassamento dei margini di guadagno ha spinto molti giocatori ad allontanarsi da Axie Infinity, smettendo di giocare. In questo modo, anche i guadagni della piattaforma si sono molto ridotti".

Stranamente, comunque, i pessimi risultati del Metaverso non influiscono sugli NFT, nonostante questi ultimi siano stati pensati appositamente per essere utilizzati all'interno del Metaverso stesso. Infine, nelle ultime ore Solana è rimbalzato ai valori di ieri, facendo registrare un +10,5% (nel momento in cui scriviamo questa notizia) rispetto alle scorse 24 ore.