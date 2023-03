Altro che metaverso, Meta ora sta concentrando gli investimenti sull'IA

L’esplosione di ChatGPT e dei progetti legati all’intelligenza artificiale hanno costretto Meta a rivedere le sue priorità. In una lettera inviata ai dipendenti, Mark Zuckerberg ha confermato che la sua azienda ora sta investendo ingenti quantità di denaro sull’IA piuttosto che sul metaverso.

Il CEO, che proprio qualche giorno fa ha annunciato licenziamenti per 10mila dipendenti Meta, ha sottolineato che mentre il lavoro sul metaverso “rimane centrale per definire il futuro della connessione sociale”, ora il “singolo più grande investimento” riguarda l’intelligenza artificiale, probabilmente nel tentativo di recuperare il terreno su altre compagnie (Microsoft in primis) che si sono portate avanti in maniera importante.

Zuckerberg, che non ha diffuso molte informazioni sui piani che ha in serbo per l’IA, ha affermato che l’azienda ha già a disposizione l’infrastruttura per fornire prodotti basati sull’intelligenza artificiale a quella che viene definita “una scala senza precedenti”. Nel memo però il giovane CEO distingue in maniera chiara IA e metaverso, con quest’ultimo che è progettato per “offrire un realistico senso di presenza”. Probabile che a lungo termine i piani prevedano l’integrazione tra questi due rami societari.

Nel frattempo, quest’oggi è arrivata la notizia che Meta non ha rinnovato l’accordo con SIAE: da questo pomeriggio le canzoni per cui la SIAE detiene i diritti d’autore saranno rimosse e non potranno più essere utilizzate nei post e Storie.