Il metaverso di Meta non è morto: il fatturato di Reality Labs cresce

Il piano di Mark Zuckerberg di puntare sul metaverso non è fallito, ancora. Nella notte italiana infatti, Meta ha annunciato i risultati relativi al Q4 2023, nel corso del quale la divisione Reality Labs (dove confluiscono tutte le attività legate al Metaverso) ha raggiunto per la prima volta 1 miliardo di Dollari di fatturato.

Importanti anche le perdite, a 4,65 miliardi di Dollari, ma come avvenuto anche in passato sono legate ai pesanti investimenti che sta mettendo in campo la società americana per la realizzazione di tutti i progetti annunciati. Interessante anche notare come i visori per la realtà virtuale Oculus rappresentino solo una piccola parte delle entrate complessive di Meta, che continuano ad essere guidate dalla divisione pubblicitaria. Gli abbonamenti lanciati qualche mese fa che consentono di ottenere la verifica del profilo su Facebook ed Instagram, invece, non si sono ancora visti nella trimestrale segno di come rappresentino una parte molto ristretta degli introiti.

Zuckerberg, che ha annunciato che Meta non lancerà un suo app store su iOS a causa dei costi elevati richiesti da Apple, ha definito quello appena concluso “un buon trimestre”, nel corso del quale la società ha “fatto molti progressi nella nostra visione su IA e metaverso”. L’azienda ha comunque messo in preventivo una crescita delle perdite operative del Reality Lab sempre a causa degli investimenti per la realizzazione di prodotti. Basti pensare che nel quarto trimestre gli investimenti in ricerca e sviluppo sono cresciuti dell’8%.