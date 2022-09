Il Metaverso resta uno sconosciuto: solo una persona su cinque sa cosa sia

Il Metaverso sboccerà solo tra cinque o dieci anni, secondo tutte le principali aziende coinvolte nel settore. Benché manchi ancora molto alla maturità delle tecnologie per il Metaverso, però, fa specie scoprire che sono ancora in pochissimi a sapere cosa sia davvero il Metaverso.

Un'analisi condotta da Forrester Research negli Stati Uniti d'America, infatti, mostra che solo il 23% degli adulti sa cosa sia il Metaverso o ha una minima familiarità con esso. Il risultato della ricerca, che ha coinvolto poco meno di 25.000 consumatori-tipo (dunque un numero statisticamente rilevante), è una vera e propria doccia fredda per le compagnie che stanno investendo e operando nel Web3.

I risultati peggiorano se ci spostiamo nel Vecchio Continente: in Germania, per esempio, il Metaverso è conosciuto solo dal 14% degli adulti, una percentuale irrisoria rispetto al totale. Americus Reed, docente di marketing dell'Università della Pennsylvania, ha commentato i risultati spiegando che "credo che la sfida più grande [per il Metaverso] sarà, prima di tutto, farsi conoscere dalle persone. Nessuno sa veramente cosa sia ed è molto difficile da capire per gli utenti medi, che faticano a comprenderne il valore. Molti si chiedono: perché dovrebbe interessarmi?".

L'unica soluzione, secondo Reed, è una pesante campagna marketing per il Metaverso, portata avanti dalle compagnie che più di tutte sono interessate al settore, ossia Apple e Facebook. Se Meta non sembra essere in grado di imporsi, almeno al momento, in termini di comunicazione, potrebbe essere il lancio di Apple AR a inizio 2023 a fare la differenza, avvicinando molti utenti adulti, specie negli Stati Uniti, al Metaverso.