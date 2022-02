Metaverso e streaming in VR in arrivo su PS VR 2: Sony investe nella startup monoAI

Sony ha annunciato PlayStation VR 2 al CES 2022: in attesa del lancio del visore, che potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi a fine 2022, pare che Sony abbia iniziato a investire pesantemente in monoAI Technology, startup proprietaria della piattaforma XR Cloud per il Metaverso e la realtà virtuale.

La piattaforma XR Cloud è un servizio di gestione via cloud delle tecnologie XR, ovvero di tutte le tecnologie di "realtà estesa" come il VR, l'AR e l'MR. A quanto pare, dunque, Sony vi avrebbe investito per avere i servizi di XR Cloud su PSVR 2, che al lancio potrebbe essere dotato di una componente cloud piuttosto rilevante, relativa magari allo streaming dei giochi in VR tramite internet.

La prospettiva futura, dunque, potrebbe essere quella di un PlayStation Now per giochi in VR da usare sull'headset di Sony. Un'altra prospettiva decisamente non secondaria, anche se forse più futuristica, è quella dell'arrivo del Metaverso su PSVR 2: monoAI Technology, infatti, si occupa anche di tecnologie XR e Cloud per il Web 3.0, mentre il 2022 potrebbe essere l'anno del Metaverso, secondo alcuni esperti.

Dopo che la notizia dell'investimento del colosso nipponico in monoAI Technology è stata rilasciata al pubblico, il Chief Investment Manager di Sony Innovation Fund Moto Tsuchikawa l'ha commentata spiegando che "monoAI Technology è una startup in continua crescita, che fornisce valore ai settori del Metaverso e dell'XR. Ci piacerebbe considerare una collaborazione tra monoAI Technology e Sony Group in futuro, come supporto nelle sfide che la compagnia dovrà affrontare".

Sony ha investito 750 milioni di Yen in monoAI, ovvero una cifra pari a 5,7 milioni di Euro circa. L'investimento, stando a quanto riporta il sito web della startup, dovrebbe andare a vantaggio della ricerca e dello sviluppo della piattaforma XR Cloud, sul quale monoAI sta anche sviluppando il proprio Metaverso.