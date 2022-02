Il Metaverso che fa più successo è... un casinò virtuale su Decentraland

La crescita esponenziale di Decentraland nel 2021 ha portato con sé anche una serie di critiche relative al Metaverso. Soprattutto, man mano che il numero di utenti al suo interno è aumentato, sempre più persone hanno iniziato a domandarsi perché il Metaverso sia così vuoto, almeno per il momento.

Le risposte a questa domanda potrebbero essere molteplici, ma se c'è un posto nel Metaverso dove le cose da fare non mancano questo è il casinò virtuale di ICE Poker su Decentraland. Sì, avete capito bene: la piattaforma su Decentraland Games per il gioco d'azzardo è estremamente florida fin dal lancio, facendo registrare circa 6.000 giocatori al giorno, che compongono il 30% degli utenti giornalieri di Decentraland.

Nel giro di soli tre mesi, il gioco, basato ovviamente sull'azzardo, ha generato introiti per 7,5 milioni di Dollari. Miles Anthony, fondatore di Decentral Games, che gestisce il casinò digitale, ha spiegato che "in ogni momento abbiamo più di 1.000 giocatori di poker attivi. Il numero non sembra troppo alto, ma quando parliamo del Metaverso decentralizzato si tratta di una cifra elevata, considerato anche che molti metaversi al momento sono vuoti".

Coindesk, infatti, ricorda che, per quanto il Metaverso faccia molto parlare di sé sui giornali e presso la stampa specializzata, i suoi numeri sono ancora ridotti: per esempio, il più grande portale per la vendita di NFT, OpenSea, conta solo 50.000 wallet attivi ogni giorno, un numero che non è neanche lontanamente paragonabile a quello del mercato delle criptovalute o a quello delle azioni tradizionali.

Ad ogni modo, Decentral Games è gestito da un DAO, che nello scorso anno e mezzo ha comprato ampi spazi di "terreno" su Decentraland, accumulando circa 1.000 lotti sul Metaverso del gioco. Addirittura, Decentral Games è sostenuto da Decentraland stesso, che ha fatto un grande investimento nella piattaforma ludica lo scorso settembre.

Se però ci domandiamo perché Decentral Games e il suo casinò nel Metaverso abbiano successo, le ragioni non sono affatto legate al Web 3.0: al contrario, il servizio è nato sull'onda del successo del Poker Online tradizionale, che fa ancora numeri enormi di utenti attivi ogni giorno.