Metaverso di Zuckerberg in arrivo? Horizon Worlds presto su smartphone

Dopo la controversa apertura di Horizon World anche ai minorenni, il colosso di Menlo Park sarebbe pronto a sdoganare la sua piattaforma social per il metaverso anche su smartphone, dopo un lungo periodo di esclusiva per i suoi sistemi di realtà virtuale.

Niente più esclusiva Quest, dunque, per Horizon World, che dovrebbe presto fare la sua prima apparizione anche su smartphone. Perlomeno questo è ciò che si evince dal recente racconto di Janko Roettgers su Lowpass della sua chiacchierata con Vishal Shah, VP della divisione Metaverso di Meta, secondo cui l'azienda avrebbe completamente riscritto l'applicazione per offrire un'esperienza quanto più vicina a quella nativa.

Non si sa nulla circa la data di lancio, ma sembra essere dietro l'angolo e il tanto chiacchierato Super Rumble potrebbe far parte del roster iniziale, anche in fase beta.

L'app per smartphone, inoltre, dovrebbe consentire il cross-play con chi è dotato di headset VR, andando a espandere la piattaforma per il metaverso al di fuori dei confini dell'hardware dedicato e dando questa possibilità a chiunque sia dotato di smartphone. Ovviamente, però, l'accesso completo e la migliore esperienza si potranno ottenere sempre e solo tramite VR.

Portare sugli schermi di uno smartphone Horizon Worlds potrà allargare ovviamente il bacino d'utenza, con una fruizione decisamente più semplice ed economicamente meno impegnativa, dando quindi seguito alla promessa di portare Horizon Worlds su Mobile fatta ormai più di un anno fa.