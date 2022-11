Metaverso? Zuckerberg avrebbe detto che sarà WhatsApp a portare soldi a Meta

Non è passato molto da quando Zuckerberg ha mostrato il futuro del Metaverso. Tuttavia, sembra che nel breve periodo quest'ultimo potrebbe non contribuire al business dell'azienda come sperato da qualcuno.

Infatti, secondo quanto riportato da Reuters e Gizmodo, nell'ambito di un meeting interno all'azienda il CEO avrebbe dichiarato che il pilastro del business nei prossimi anni sarà WhatsApp. Zuckerberg avrebbe inoltre aggiunto che la monetizzazione del servizio di messaggistica istantanea, nonché di Messenger, sarebbe ancora in una "fase preliminare" rispetto a Facebook e Instagram.

Queste presunte dichiarazioni, che arrivano in seguito a un periodo di licenziamenti per Meta, potrebbero sembrare una sorta di "passo indietro" relativamente al progetto Metaverso, ma in realtà va detto che Zuckerberg ha sempre affermato che quest'ultimo richiederà un bel po' di tempo per essere realizzato a dovere. Non sorprende dunque che, stando alle fonti, nel corso del meeting il CEO avrebbe affermato che le spese maggiori di Meta deriverebbero dai dipendenti (sottolineando dunque che non sarebbero legate al Metaverso).

Insomma, se da un lato sembra che Zuckerberg non abbia alcuna intenzione di abbandonare il focus, dall'altro sembrerebbe, perlomeno stando a quanto emerso, che si stiano iniziando ad ascoltare le critiche di dipendenti e azionisti. Come evolverà il business di Meta in futuro? Non possiamo che stare a vedere.