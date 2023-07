Altro che Meteor Lake, i benchmark del 14700K sono impressionanti!

Pochi giorni fa abbiamo scoperto quale dovrebbe essere la data di lancio di Intel Raptor Lake Refresh. Nello stesso contesto, tuttavia, è emerso un altro dettaglio molto particolare: la mancanza di retrocompatibilità per un singolo processore di nuova generazione.

A quanto pare, infatti, l'Intel Core i7-14700K potrebbe non essere compatibile con le schede madri in assenza di un firmware specifico che va al di là dei BIOS già distribuiti dai principali produttori per le board delle precedenti generazioni (come ad esempio l'aggiornamento di AsRock per Raptor Lake Refresh).

Messo da parte questo dettaglio, torniamo a parlare proprio del 14700K perché potrebbe essere l'osservato speciale della "quattordicesima" di Intel con prestazioni interessanti e un corposo balzo gen-over-gen.

Secondo i benchmark pubblicati dal leaker wnxod, il processore in questione sarebbe particolarmente prestante, con performance migliorate fino al 18% in multi core. Per l'esattezza, rispetto al 13700K dello scorso anno, lo scarto in percentuale sarebbe pari a:

CPU-Z : +3.8% (ST) & +18.2% (MT)

: +3.8% (ST) & +18.2% (MT) Cinebench: +4.2% (ST) & +16.9% (MT)

Non possiamo ancora essere certi della sua identità, opportunamente oscurata sullo screenshot apparso in rete, ma la configurazione mostra la presenza di 8 P-Core, andando a celare il numero di E-Core e di Thread complessivi, che sarebbero altrimenti suggestivi, in maniera univoca, del 14700K. I rumor, infatti, puntano su un'inedita configurazione da 8 P-Core più 12 E-Core, per un totale di 20 Thread.