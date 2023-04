Meteor Lake, grandi passi avanti per Intel: trapela il primo benchmark

Già qualche settimana fa vi avevamo anticipato che Intel Meteor Lake avrebbe puntato sulla mobilità e sui chip per laptop ancor prima che su quelli per desktop, migliorando la GPU integrata e l'efficienza energetica. Non a caso, dunque, trapela oggi il primo benchmark di una CPU Meteor Lake, svolto proprio su un PC portatile.

A riportare la notizia è il leaker Komachi_Ensaka, che ha scoperto il test nel database di UserBenchmark. Il laptop su cui è stato effettuato il benchmark è un Dell Inspiration 15 con CPU Meteor Lake di quattordicesima generazione di Intel: il processore dovrebbe avere un totale di 12 Core, il che significa che, stando ai Core Count delle CPU Meteor Lake svelati dai leak, potrebbe trattarsi di una componente della linea i7 o i5.

Stando al benchmark, la configurazione hardware prevede 4 P-Core e 8 E-Core con 16 Thread, mentre la CPU ha modello U3E1. Le frequenze di clock sono di 1,20 GHz di base e di 0,55 GHz in boost: si tratta ovviamente di un errore del benchmark (che non a caso risulta incompleto) o del sample ingegneristico di Dell e Intel. Considerato che le CPU Intel Meteor Lake arriveranno nel 2024, d'altro canto, quello testato su UserBenchmark è uno dei primi prototipi di laptop con processore Meteor Lake in circolazione, perciò dei risultati simili sono del tutto normali.

Da quanto sappiamo, le CPU Meteor Lake saranno un cambiamento quasi epocale per Intel, poiché avranno un design multi-chiplet e multi-processo: si tratta di una novità assoluta per l'azienda di Santa Clara, che produrrà i CPU Core (cioè la Compute Tile) dei processori con il nodo Intel 4 a 7 nm, i GPU Core (cioè la Graphic Tile) dei SoC con nodo N3 o N5 di TSMC, e le tile SoC e I/O con altri nodi produttivi per ora non meglio specificati.

Tutte le tile di cui saranno composti i chip Meteor Lake saranno poi connesse tra loro con la tecnologia Foveros 3D di Intel, anche se resta da capire quali miglioramenti garantirà questa peculiare architettura, che non ha precedenti per il Team Blu.