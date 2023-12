Meteor Lake, Intel ha già risolto un problema nel BIOS: le performance impennano

Le CPU Intel Meteor Lake sono state lanciate ufficialmente dal Team Blu a metà dicembre, ma già alcuni fortunati stano ricevendo i primi prodotti che montano i processori di quattordicesima generazione del Team Blu. A quanto pare, però, Intel ha già migliorato il supporto software per gli Intel Core Meteor Lake, incrementandone sensibilmente le prestazioni.

Come spiega Tom's Hardware a partire dalle segnalazioni dei recensori Golden Pig Upgrade e UltrabookReview, Intel ha rilasciato un nuovo aggiornamento del BIOS per i suoi processori, che ha portato con sé un miglioramento in termini di performance superiore al 10% per i nuovi chip del colosso di Santa Clara.

In particolare, sembra che l'aggiornamento del BIOS abbia migliorato il power draw delle CPU Meteor Lake di Intel, agendo di conseguenza anche sulle prestazioni delle componenti. Golden Pig Upgrade aveva già notato dei problemi in termini di consumi dei chip di quattordicesima generazione di Intel, che avrebbero colpito in particolare l'Intel Core Ultra 7 155H, spiegando però che l'azienda avrebbe presto rilasciato un aggiornamento lato BIOS per risolverlo.

Quando l'aggiornamento è arrivato, esso ha portato con sé, oltre ad una gestione migliorata del power delivery per le CPU del Team Blu, anche dei netti incrementi in termini di performance. In particolare, i testi di UltrabookReview parlano di un incremento prestazionale del 12,26% sull'Intel Core Ultra 7 155H, almeno stando al benchmark di Cinebench R23.

In ogni caso, vi ricordiamo che i laptop con CPU Meteor Lake non sono ancora arrivati in commercio: quando questi ultimi verranno rilasciati, insomma, è possibile che il loro BIOS sarà già stato aggiornato all'ultima versione disponibile, permettendovi di accedere fin da subito alle performance massime per i processori di nuova generazione di Intel.