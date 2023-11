Meteor Lake, sono questi i primi laptop con le nuove CPU Intel? Svelate le specifiche

A quanto pare, le CPU Intel Meteor Lake arriveranno su desktop, oltre che su laptop. I nuovi processori del Team Blu, però, faranno anzitutto la loro comparsa sui nuovi PC portatili dei principali produttori su scala globale. Oggi, uno di questi sembra essersi fatto scappare i nomi dei suoi laptop Meteor Lake in arrivo a inizio 2024.

Stando a quanto riporta WCCFTech, infatti, MSI lancerà il Prestige AI EVO come suo primo laptop con CPU Meteor Lake. Il dispositivo, che sarà messo in vendita in due configurazioni (una con un Core Ultra 7 155H e una con un Core Ultra 5 125H), trarrà grandi vantaggi dalla VPU dei processori Meteor Lake, che permetterà al device di eseguire senza problemi gli applicativi IA. Da qui l'idea di inserire la diciatura "AI" nel nome del laptop in arrivo da parte di MSI.

Oltre alle due configurazioni diverse lato CPU, il MSI Prestige AI EVO avrà due schermi di dimensioni variabili, che potranno essere da 16" o da 13". Il prezzo di partenza dei device dovrebbe essere di 1.049 Dollari, una cifra non troppo alta per dei PC di fascia alta con processore di nuova generazione. A poco più di mille dollari, dunque, gli utenti americani si porteranno a casa l'MSI Prestige AI EVO da 13,6", con Core Ultra 5 125H, 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di SSD.

Invece, a 1.299 Dollari verrà venduto il MSI Prestige AI EVO con Core Ultra 7 155H, RAM da 16 GB, storage da 1 TB e schermo da 13,6". Infine, a 1.649 Dollari finirà sul mercato la versione con Core Ultra 7 del PC, 32 GB di RAM, 2 TB di SSD e schermo da ben 16". Tutte le versioni del laptop, inoltre, saranno dotate di schermo OLED con risoluzione QHD, di memoria RAM LPDDR5-6400 e di una grafica integrata Intel Arc, nonché della compatibilità con il Wi-Fi 7 e con il Bluetooth 5.4.

Accanto alle varie configurazioni della lineup Prestige, il leak di WCCFTech ha svelato anche il resto della linea di PC Meteor Lake di MSI, citando però i device che la compongono solo per nome. Tra di essi, dunque, abbiamo gli MSI Prestige AI 13 e 16 Studio, gli MSI Prestige AI 13 e 16 "base", gli MSI Stealth AI 13, 14 e 16 Studio, gli MSI Stealth AI 13, 14 e 16 "base" e l'MSI Creator Pro AI 16 Studio.