Meteor Lake punta su IA e Deep Learning: scovata l'innovativa VPU di Intel

Dopo aver svelato i nuovi P-Core Redwood Cove di Meteor Lake, Intel è tornata a parlare della quattordicesima generazione che succederà a Raptor Lake, cambiando in maniera sostanziale i fondamentali dell'architettura ibrida.

Se la tredicesima andrà a migliorare le potenzialità di Alder Lake, con Meteor Lake vi sarà un cambio di passo più marcato grazie a un nuovo nodo e a una nuova architettura. Ma non finisce qui.

A quanto pare, infatti, Intel sarebbe intenzionata ad aggiungere capacità di IA e Deep Learning alle sue CPU del 2023, attraverso una VPU, o "Versatile Processing Unit". A divulgare questa interessante novità sono stati i ragazzi di Phoronix, scandagliando le novità del driver Linux incluso nel Linux Direct Rendering Manager, pubblicato nelle scorse ore su kernel.org e in cui sono presenti diversi dettagli su questa unità "versatile", come potrete scoprire anche in calce alla notizia.

Cinque le componenti fondamentali di questo processore neurale, tra cui l'unità di integrazione tra CPU e VPU, il microcontroller RISC, la rete di connessione NoC (Network on Chip) e il Neural Compute Subsystem, il cuore pulsante dell'attività neurale della VPU. Non è chiaro se questa VPU sarà effettivamente integrata all'interno di tutti i processori di quattordicesima generazione.

Ricordiamo, tuttavia, che oltre a queste entusiasmanti novità gli ultimi rumor hanno rivelato un possibile slittamento sulla tabella di marcia, che potrebbe portare al lancio di Meteor Lake solo a fine 2023.