Questa meteora del 2013 esplosa sulla Russia è stata creata da un evento particolare

Nel 2013 una meteora esplose sopra il cielo della città russa di Chelyabinsk e, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment journal on Nature, questa pietra cosmica potrebbe essere stata effettivamente coinvolta nella creazione della nostra Luna... ma in che modo?

"L'età dell'impatto dei meteoriti è spesso controversa", ha affermato Craig Walton, che ha guidato la ricerca e lavora presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Cambridge in un articolo universitario che spiega lo studio. "Il nostro lavoro mostra che dobbiamo attingere a più linee di prova per essere più certi delle storie di impatto, quasi come indagare su un'antica scena del crimine".

Gli asteroidi possono aiutare gli scienziati a capire la creazione del Sistema Solare, poiché al loro interno hanno numerosi indizi sugli impatti precedenti che indicano la loro età. Queste pietre spaziali, infatti, possono essere datate in base alla quantità di piombo che contengono. Secondo gli scienziati, la meteora Chelyabinsk essere stata parte di un'antica collisione che ruppe un pezzo della Terra per formare la luna 4,5 miliardi di anni fa.

Si pensa che un corpo delle dimensioni di Marte si sia schiantato sul nostro pianeta durante la formazione del sistema solare. L'evento espulse tantissimo materiale nello spazio che, dopo essersi unito, formò la luna. Utilizzando l'analisi del piombo, gli scienziati hanno precedentemente scoperto che la meteora di Chelyabinsk aveva subito due eventi di impatto, uno circa 4,5 miliardi di anni fa e l'altro circa 50 milioni di anni fa.

Proprio per questo motivo gli esperti credono che la meteora esplosa qualche anno fa sui cieli della Russia sia stata protagonista della creazione della luna.