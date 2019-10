Una meteora in Cina ha illuminato il cielo notturno del paese

Migliaia di passanti sono stati testimoni di un evento unico: il passaggio di una meteora nel cielo della Cina nord-orientale. L'episodio, verificatosi venerdì 11 ottobre, ha illuminato l'intera zona per diversi secondi. Attimi di tensione che saranno ricordati a lungo dagli increduli spettatori.

A riprendere l'evento, oltre le tantissime persone, sono state anche varie telecamere di sicurezza poste nella città di Songyuan (che si trova nella provincia di Jilin), secondo quanto riportato dalla CCTV (il più grande network televisivo della Cina continentale).

Attualmente gli scienziati stanno rivedendo i video per studiare la palla di fuoco, visto che non è ancora stato trovato alcun detrito della pietra cosmica. Fortunatamente, non sono stati segnalati infortuni o danni agli edifici nell'area.

Un evento spettacolare senza alcun ombra di dubbio, ma in futuro eventi del genere potrebbero causare dei problemi. Per questo la NASA, l'ESA e tante altre agenzie del mondo, si stanno preparando in caso di possibili collisioni pericolose.

Le intenzioni per difenderci da queste pietre spaziale sembrano essere chiare: servono più occhi per scrutare il cielo circostante e armi per difenderci da possibili scontri di pietre cosmiche contro la Terra. Ci sono in programma diverse missioni, e alcune di queste dovrebbero partire entro i prossimi anni.



Niente paura però, per adesso non c'è alcun pericolo.