Meteora esplode nel cielo del Michigan, il video fa il giro del mondo

Spettacolare filmato pubblicato su YouTube e proveniente dal cielo del Michigan, dove la scorsa notte è esplosa una meteora, illuminandolo per un breve lasso di tempo.

Lo US Geological Survey ha confermato che la meteora è entrata nell'atmosfera a circa 5 miglia da New Haven, in Michigan, ed ha provocato un impatto pari a quello di un terremoto con magnitudo di 2.0 gradi.

I video pubblicati in rete, come quello che vi proponiamo in apertura, mostrano un punto luminoso nel cielo, prima di esplodere. Molti utenti, attraverso i propri canali social hanno segnalato esplosioni, mentre altri hanno scattato fotografie come quella che vi proponiamo in calce ed arrivata da Twitter.

Alcuni funzionari della NASA, parlando con il Detroit news, hanno affermato che le attrezzature hanno catturato l'evento alle 20:08 locali dall'Oberlin College in Ohio.

L'Agenzia Spaziale Americana ha anche affermato di essere al lavoro per analizzare i dati della meteora, ed ha bollato l'evento come "importante" e raro per il Michigan. Bill Cooke, dell'ufficio ambientale del Michigan della NASA, parlando con lo stesso giornale ha affermato che la meteora pesava una tonnellata ed ha viaggiato per una distanza che varia tra 40.000 e 50.000 miglia prima di arrivare sulla Terra.

La NASA definisce le meteore (o stelle cadenti) come rocce o detriti nello spazio che cadono attraverso l'atmosfera di un pianeta. Il percorso di luce emessa è causato dall'attrito con l'atmosfera.

Attualmente è in corso il tracciamento della traiettoria per capire se (e dove) è caduta sulla Terra o meno.