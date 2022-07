Una meteora ha sorprendentemente illuminato il cielo notturno di alcuni stati USA

Per un attimo i residenti dell'Indiana e di diversi stati circostanti sono stati "svegliati" durante la notte da una meteora così spettacolare che ha illuminato il cielo notturno. Potrete osservare il video dell'evento qui sopra da un filmato catturato da una telecamere di sicurezza di una casa.

L'American Meteor Society (AMS), organizzazione scientifica senza scopo di lucro creata per incoraggiare e supportare le attività di ricerca di astronomi dilettanti e professionisti sull'argomento, ha ricevuto quasi 150 resoconti individuali, molti completi di video, dell'evento cosmico, che era visibile in un totale di otto stati (ecco come appare un evento simile durante il giorno).

"Diverse migliaia di meteore della grandezza di una palla di fuoco si verificano ogni giorno nell'atmosfera terrestre. La stragrande maggioranza di queste, tuttavia, si trova negli oceani e nelle regioni disabitate e un buon numero è mascherato dalla luce del giorno", si legge nel rapporto dell'AMS. "Inoltre, più luminosa è la palla di fuoco, più raro è l'evento."

La palla di fuoco è stata sorprendente e ha sicuramente spaventato gli abitanti degli stati che hanno osservato l'evento. "Era così luminoso e incredibile che il mio cane si è alzato dal divano per capire cosa stesse succedendo", ha spiegato uno spettatore dell'Illinois durante un'intervista con i media locali.

Insomma, qualcosa che sarà ricordato a lungo. Nel frattempo, l'esplosione di questa meteora ha lasciato perplessa la NASA.