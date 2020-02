Meteore forse viaggiano a frazione della velocità della luce quando colpiscono la Terra

Secondo un nuovo studio, la Terra viene regolarmente bombardata da oggetti abbastanza piccoli da passare inosservati, dalle dimensioni di circa 1 millimetro fino a 10 centimetri. La peculiarità di questi oggetti? Sono estremamente veloci e potrebbero viaggiare ad una frazione della velocità della luce.

Lo studio, condotto dagli astronomi di Harvard Amir Siraj e Abraham Loeb, sostiene che questi detriti siano il risultato di supernove vicine (come quella di Betelgeuse, un giorno) che causano l'accelerazione delle particelle a velocità sub-relativistiche o persino relativistiche, diverse migliaia di volte la velocità del suono a una frazione della velocità della luce.

"Le prove empiriche indicano che almeno una supernova abbia fatto piovere elementi pesanti sulla Terra, in passato. È noto che le supernovae rilascino quantità significative di polvere a velocità sub-relativistiche". Tuttavia, c'è un problema: "Le meteore in genere viaggiano vicino allo 0.01% della velocità della luce", afferma Siraj. "Pertanto le ricerche attuali sono sintonizzate per trovare segnali da oggetti che si muovono a quella velocità. Le meteore delle supernova viaggerebbero cento volte più velocemente (circa l'1% della velocità della luce), e quindi i loro segnali sarebbero significativamente diversi dalle meteore tipiche."

Così, la coppia di astrofisici ha sviluppato un modello per tracciare queste meteore. Sulla base dei loro calcoli, affermano che una rete globale di circa 600 rilevatori possa rilevare alcuni di questi tipi di meteore all'anno. C'è anche la possibilità, inoltre, di cercare tra i dati esistenti questo tipo di meteore. Questa ricerca fornirebbe una nuova prospettiva per lo studio delle supernovae in futuro.