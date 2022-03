Un meteorite è caduto in Australia: ricercatori lo scoprono con un drone

Mentre si gioisce per la conferma del mancato schianto terrestre dell’asteroide 2022 AE1, un team di ricercatori della Curtin University in Australia ha utilizzato un drone per scovare un meteorite caduto sul suolo australiano, coprendo un’area piuttosto grande in pochissimo tempo.

Il sistema di osservazione utilizzato dai ricercatori, denominato Desert Fireball Network (DFN), sfrutta un drone DJI M300 con fotocamera apposita per coprire un’area di rilevamento piuttosto grande in poco tempo, muovendosi sulla base delle osservazioni di più stazioni australiane. Il meteorite interessato è stato registrato dalle telecamere ancora il 1° aprile 2021, quasi un anno fa, per 3,1 secondi: in tale intervallo di tempo, le riprese mostrano chiaramente una palla di fuoco entrare nell’atmosfera terrestre in un punto abbastanza distante dagli osservatori, posizionati a 150 km e 470 km dal possibile punto di scontro col suolo terrestre.

Una volta limitata l’area potenziale a 5,1 km2, i ricercatori hanno sfruttato un drone e l’intelligenza artificiale per tre giorni: mentre il velivolo radiocomandato fotografa varie zone, l’algoritmo potenziato da machine learning scompone le immagini in tessere da 125 x 125 pixel e le analizza. Nel caso specifico di questo meteorite è bastato un giorno, e non è stato un compito semplice alla luce delle dimensioni.

Come potete vedere in calce alla notizia, la roccia spaziale è veramente piccola e pesa solamente 70 grammi. In altre parole, nessun allarme per la popolazione ma anche un risultato eccezionale per questo nuovo sistema di “caccia ai meteoriti”. Chissà se raccoglierà altri successi nei prossimi mesi!

Nel mentre, oggi abbiamo anche parlato nel dettaglio di un asteroide che ha generato oltre 30 crateri sulla Terra.