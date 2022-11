Trovato un meteorite contenente due minerali mai visti prima sulla Terra

Un meteorite di ben 15 tonnellate atterrato in Somalia ha rivelato ad un team di ricercatori due minerali che non erano mai stati osservati in natura. Il meteorite è il nono più grande mai trovato.

"Ogni volta che trovi un nuovo minerale significa che le condizioni geologiche e la chimica della roccia sono diverse da quelle che sono state osservate in precedenza." Ha affermato Chris Herd, professore dell'Università di Alberta. "È ciò che rende la scoperta così emozionante: in questo particolare meteorite abbiamo due minerali ufficialmente descritti, nuovi per la scienza."



Non si tratta del minerale comune nei meteoriti, ritrovato recentemente sulla Terra, bensì di minerali che non avevamo mai visto prima, se non in laboratorio.

Questi sono stati ricavati da un singolo pezzo di 70 grammi che era stato portato all'Università per la classificazione, e gli scienziati potrebbero già aver identificato un terzo nuovo minerale. Se i ricercatori dovessero ottenere altri campioni, c'è la possibilità che anche altri minerali vengano trovati.

I minerali recuperati sono stati chiamati elaliite e elkinstantonite. Il primo ha ricevuto il nome dal meteorite stesso, denominato "El Ali" in onore dell'omonima città della Somalia in cui è stato ritrovato.

Il professor Chris Herd e i suoi colleghi sono riusciti ad identificare i nuovi minerali in tempi record. Questo perché i minerali erano stati creati sinteticamente in precedenza e sono stati perciò in grado di abbinare le nuove composizioni appena trovate con le loro controparti sviluppate artificialmente.

Le ricerche continueranno per determinare le condizioni che hanno portato alla formazione del meteorite. Herd, inoltre, fa notare che la scoperta potrebbe portare a dei nuovi interessanti utilizzi in futuro, anche se il destino del meteorite rimane incerto; i ricercatori hanno infatti ricevuto la notizia che potrebbe esser stato recentemente spostato in Cina, in cerca di potenziali acquirenti.

[University of Alberta]