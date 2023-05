Un meteorite sembra aver creato molti danni in una casa a New Jersey

Occasionalmente può capire che dei meteoriti atterrino sul nostro pianeta e possano causare qualche danno, così come sembra essere successo recentemente in New Jersey. Con un diametro di circa 15 centimetri, l'oggetto non sembra sia stato ufficialmente confermato come una roccia spaziale, almeno per adesso, ma sembra essere tale.

Le prove, però, parlano chiaro: secondo un rapporto del dipartimento di polizia di Hopewell Township redatto recentemente, si ritiene che l'incidente possa essere correlato agli Eta Aquariids, ovvero una pioggia di meteoriti che ha raggiunto il suo picco sabato scorso durante le prime ore dell'alba.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la roccia venuta forse dallo spazio ha sfondato completamente il tetto dell'abitazione ed è atterrata sul pavimento in legno della famiglia del New Jersey, per poi rimbalzare all'interno della stanza e creare ulteriori danni.

"Sembra che qualunque cosa sia venuta dal cielo sia caduta attraverso il tetto della finestra superiore che è la camera da letto di mio padre", ha affermato ai media locali un membro della famiglia. "Pensiamo che sia un meteorite, ha colpito il pavimento perché è completamente danneggiato, è rimbalzato su questa parte del soffitto e poi si è posato sul pavimento."

Si tratta di un evento sicuramente raro, nonostante gli scienziati stimino che dozzine di tonnellate di materiale meteorico possa essere trovato nell'atmosfera terrestre ogni giorno. Nel frattempo Derrick Pitts, capo astronomo del Franklin Institute di Philadelphia, ha affermato alla CBS che il meteorite potrebbe avere quattro o cinque miliardi di anni.

A proposito, ecco le prime prove di un meteorite che ha colpito la Terra.