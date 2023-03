Il meteorite di Fukang è un cimelio cosmico davvero spettacolare

I meteoriti che si sono schiantati sulla Terra nel corso della sua storia sono talmente tanti che è impossibile determinare il loro numero. Alcune pietre spaziali contengono materiali mai visti, mentre altri - come ad esempio il meteorite di Fukang - sono rocce meteoritiche di ferro piene di cristalli a nido d'ape.

Quest'ultimo fa parte di una rara classe di meteoriti noti come pallasiti (un tempo erano chiamati litosideriti) caratterizzati da reticoli di metallo di nichel-ferro in cui sono incastonati cristalli che fanno parte del minerale silicato olivina. I meteoriti di questa classe hanno al loro interno dei cristalli traslucidi che tendono ad essere di colore verde, ma con sfumature gialle, marroni o dorate.

Le rocce in questione si sono formate circa 4.5 miliardi di anni fa in quelli chiamati "asteroidi differenziati" (ovvero asteroidi che si sono separati in due parti, nucleo e mantello, a causa di alterazioni causate da processi termici). Durante questo processo, vengono separati i due minerali principali, consentendo all'olivina di accumularsi in profondità all'interno dell'asteroide.

Ciò potrebbe spiegare perché questi meteoriti sono così insoliti: i pallasiti fanno parte di meno dello 0,2% di tutti i meteoriti conosciuti sulla Terra. La roccia cosmica di Fukang venne scoperta nel 2000 da parte di un escursionista che stava camminando vicino ai monti Fukang, in Cina. Strani cristalli e metalli sembravano sporgere dal campione di 1.003 chilogrammi e, dopo che un pezzo è stato inviato il laboratorio, è subito diventato uno dei meteoriti più ricercati e preziosi del pianeta.

A proposito, in Antartide ne é stato scoperto uno di ben 8 chilogrammi.