Meteorite illumina i cieli del Regno Unito e poi si schianta a terra

Un pezzo di roccia spaziale è stato trovato nel vialetto di una casa a Winchcombe, una piccola città nella contea del Gloucestershire, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Il meteorite pesa ben 300 grammi, ed è il primo trovato nel Regno Unito dal 1991.

Per intenderci, la roccia spaziale ha dapprima illuminato i cieli dell'Inghilterra il 28 febbraio, e poi si è successivamente schiantata al suolo. Si tratta, nel dettaglio, di una condrite carbonacea; un campione che può far luce sul Sistema Solare primitivo e su come gli elementi costitutivi della vita abbiano trovato la loro strada sulla Terra.

"Questo è davvero emozionante. Ci sono circa 65.000 meteoriti noti nel mondo, e solo 51 di loro sono condriti carbonacee come questo", afferma Sara Russell, scienziata presso il Natural History Museum di Londra. Il materiale della pietra cosmica è praticamente uguale a quello recuperato dalla missione giapponese Hayabusa2 e dalla missione della NASA sull'asteroide Bennu.

Le condriti carbonacee possono arrivare a colpire l'atmosfera terrestre andando a più di 240.000 chilometri all'ora. Tuttavia, la palla di fuoco del 28 febbraio è arrivata molto più lentamente del previsto, a "soli" circa 50.000 chilometri all'ora, il che spiega perché alcuni pezzi di roccia siano sopravvissuti all'evento.

Insomma, un evento spettacolare che ha lasciato agli esperti perfino dei resti che saranno studiati attentamente.