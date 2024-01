Questo meteorite lunare contiene qualcosa di davvero inaspettato

La Luna è nota per essere un mondo molto arido: una palla grigia di polvere di polvere e antiche rocce vulcaniche. Eppure, il nostro satellite naturale non è privo di acqua come sembra e, secondo un nuovo studio, all'inizio della sua storia potrebbe essere stato decisamente più umido.

Analizzando un meteorite di origine lunare risalente a 4 miliardi di anni fa, alcuni ricercatori della University of Western Ontario hanno rilevato un minerale chiamato apatite. La sua presenza, riscontrata per la prima volta in una roccia lunare, suggerisce che la crosta della Luna fosse ricca di elementi volatili, acqua compresa.

Quando gli astronauti della missione Apollo sbarcarono sulla luna, riportarono indietro numerosi campioni superficiali che sembravano privi di ogni traccia d’acqua. Tuttavia, negli ultimi sessant’anni, gli scienziati hanno trovato le prove della presenza di acqua nel sottosuolo e nei crateri ghiacciati del Nostro Satellite.

Oggi, si stima che i campioni di Apollo siano rappresentativi solo del 5% della crosta lunare e questo studio racconta il passato di un ambiente che era molto diverso dal deserto polveroso visitato dagli astronauti della NASA.

"Abbiamo scoperto che la crosta primitiva della Luna era più ricca di acqua di quanto ci aspettassimo", afferma l’autrice dello studio Tara Hayden, "finalmente possiamo iniziare a ricostruire una fase sconosciuta della storia lunare."