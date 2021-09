Ecco a voi il meteorite marziano più grande mai arrivato sulla Terra

Presentato mercoledì 1 settembre, questo è il meteorite marziano più grande mai arrivato sul nostro pianeta: pesa 14,5 chilogrammi, misura 25 centimetri nel suo punto più largo e si chiama Taoudenni 002. Il pezzo di roccia, secondo quanto riportato, è finito sul nostro pianeta dopo che un grande asteroide o una cometa si è schiantata dalla superficie marziana.

"É di gran lunga il più grande meteorite marziano non tagliato completo sulla Terra", ha dichiarato Carl Agee, direttore dell'Institute of Meteoritics dell'Università del New Mexico. Attualmente ci sono circa 300 pezzi di roccia marziana sulla Terra, per un totale di circa 227 chilogrammi. Taoudenni 002 è stato scoperto vicino a una miniera di sale del deserto in Mali.

"La caduta del meteorite non è stata osservata, ma era probabilmente recente", continua Agee. "Forse negli ultimi 100 anni", a causa delle sue condizioni ben conservate. I meteoriti marziani, infatti, hanno firme ben definite e sono molto facili da identificare a causa dei materiali che li compongono. Gli elementi in Taoudenni 002 si abbinano perfettamente ai noti minerali marziani.

"È una shergottite, che è il tipo principale di meteorite marziano", ha dichiarato infine Agee. "Contiene i minerali olivina, pirosseno e feldspato", che si sono formati dall'impatto che lo ha espulso. La pietra cosmica marziana si è probabilmente formata sul Pianeta Rosso 100 milioni di anni fa. Potrebbero esistere rocce di Marte perfino più grandi, nascoste sotto una duna di sabbia nel Sahara, nel profondo del ghiaccio in Antartide o perfino sul fondo dell'oceano.