Un meteorite si schianta in una casa e uccide quasi una donna

Una storia che potrà essere sicuramente raccontata negli anni a venire da parte di Ruth Hamilton, della British Columbia. A casa della donna, infatti, un meteorite si è schiantato sopra la sua abitazione... andando a finire direttamente nella sua stanza da letto, a pochi centimetri dove stava dormendo qualche minuto prima.

Prima di schiantarsi, riporta l'emittente canadese Global News, la pietra cosmica ha illuminato il cielo notturno della città (a questo proposito, ecco un video di una meteora che ha trasformato la notte in giorno). Come se non bastasse, la scoperta è stata successivamente confermata da un team di esperti della Western University in Ontario, Canada.

La residente della casa non ha capito fin dai primi momenti cosa fosse successo e inizialmente pensava che si fosse schiantato qualcosa - come un albero - sulla sua abitazione. "Non sono mai stata così spaventata in vita mia", ha dichiarato Hamilton all'emittente a Global News. "Non ero sicura di cosa fare, quindi ho chiamato il 911 e, mentre stavo parlando con l'operatore, ho capovolto il cuscino e ho visto che un sasso era scivolato tra due cuscini".

La pietra cosmica che si è schiantata sulla casa la notte del 3 ottobre, alle 23:35, pesa circa 1 chilogrammo. Hamilton sta pianificando di conservare la roccia dopo che gli esperti l'avranno studiata a dovere. Un evento che ha sfiorato la tragedia ma davvero improbabile, poiché secondo le documentazioni soltanto un uomo è morto nella storia per colpa di un meteorite.