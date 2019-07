Un presunto meteorite è caduto in una risaia nell'India orientale

Le autorità hanno riferito che un meteorite delle dimensioni di un pallone da calcio è caduto in una risaia, nell'India orientale, spaventando gli agricoltori. Gli spettatori hanno detto di essere fuggiti dal campo quando l'oggetto è caduto nel loro villaggio rurale.

"Gli agricoltori stavano lavorando nella risaia quando questa pesante roccia è caduta dal cielo con un rumore molto forte", ha detto a AFP Shirsat Kapil Ashok, il magistrato del distretto di Madhubani nello stato del Bihar.



Quando il fumo si è placato, gli abitanti del villaggio sono tornati sul posto per tirar fuori la roccia dal suo cratere profondo quattro piedi (circa 1.2 metri). "Abbiamo visto che ha proprietà magnetiche molto forti, un po' di brillantezza e pesa circa 15 chilogrammi", ha aggiunto Ashok.



La scoperta viene analizzata dagli studiosi che pensano possa trattarsi di un meteorite.



Le meteore sono particelle di polvere e roccia che di solito bruciano attraversando l'atmosfera terrestre, quelle che invece sopravvivono alla caduta, sono noti come meteoriti (che alle volte vengono scambiati per oro).

Mentre gli i fisici indiani sostengono la tesi delle autorità regionali, l'agenzia spaziale americana NASA ha dichiarato di non credere che l'oggetto fosse un meteorite.



Nel 2016 le autorità dello stato del Tamil Nadu, nell'India meridionale, hanno affermato che un meteorite ha ucciso un autista di autobus e ferito altre tre persone. Nel febbraio 2013 un meteorite è precipitato sui monti Urali russi, creando un'onda d'urto che ha ferito circa 1.200 persone e danneggiato migliaia di case. Un altro meteorite, sempre caduto in Russia (d'altra parte è molto grande), era stato calcolato avere una potenza 10 volte superiore alla bomba atomica. Un ulteriore meteorite aveva invece colpito Cuba. Per citarne solo alcuni!