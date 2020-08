Un frammento di Luna nel vostro salotto? È possibile averlo

Un frammento di luna è stato ritrovato tre anni fa sepolto sotto la sabbia del Sahara, il noto deserto africano. Non è certificato come abbia raggiunto il suolo terrestre, né è possibile sapere quanto tempo fa sia arrivato da noi ma presto sarà messo all'asta, insieme ad altri 40 esemplari di rocce spaziali.

James Hyslop, a capo del dipartimento scientifico della storica casa d'aste Christie's, informa di come la roccia spaziale potrebbe essersi depositata sotto i granelli di sabbia africana 500 o 5 mila anni fa. L'azienda prevede di mettere ufficialmente all'asta online i meteoriti entro la fine di questo mese, non nascondendo tuttavia una certa preoccupazione nel fatto che, sebbene i collezionisti di cimeli esotici e rari siano costantemente aumento "il numero di meteoriti non lo è."

La fama della futura asta è dovuta in parte ad un modo rivoluzionario di pensare a questi meteoriti come arte plasmata dall'universo, ma anche alla somiglianza con le sculture di Henry Moore o Umberto Boccioni, inoltre, nel 1995 - Phillips, altra importantissima azienda di aste - mostrò i primi esemplari di queste rocce cosmiche, la giusta miccia per avviare questo commercio. Non a caso, molti campioni di quell'evento saranno messi all'asta da Christie's.

Non è difficile immaginare cosa renda la vendita di meteoriti così affascinante. Per esempio, nel 1996 è stata acquistato un pezzo di roccia del meteorite di Murchinson, che colpì l'Australia nel 1969. Non si tratta di "un normale pezzo di roccia", ma di qualcosa che si è naturalmente formato oltre 7 miliardi di anni fa, il materiale più antico che potremmo vai osservare e, per quei pochi fortunati, anche toccare.