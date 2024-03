Uno dei meteoriti più grandi del mondo sembra essere scomparso da oltre cent'anni

Sembra molto difficile perdere un meteorite dalle dimensioni di una montagna, ma è quello che è successo agli astronomi e agli esploratori, dopo che nel 1916 un funzionario consolare francese, Gaston Ripert, asserì di aver trovato una strana collina di ferro nel cuore del del deserto della Mauritania.

Per quanto questa storia possa sembrare assurda, ci sono diverse testimonianze scritte a testimoniarlo e nel corso dei decenni sono partite diverse spedizioni a Chinguetti, la città più vicina al luogo del ritrovamento, per verificare le parole del vecchio funzionario francese, molto rispettato alla sua epoca.

Una nuova ricerca, a cui stanno partecipando diversi scienziati dell’Imperial College di Londra e dell’Università di Oxford nel Regno Unito, sta persino pensando di usare le mappe geomagnetiche della Terra, nel tentativo di individuare il punto esatto in cui è caduto il meteorite.

Ripert asserì di essere stato contatto da alcune tribù locali, per far visita a quella che per loro era una collina sacra, una sorta di ponte per un "altra terra" - simile per concetto alla montagna Uluru degli aborigeni australiani - che s'innalzava in pieno deserto. Accettato l'invito delle tribù, Ripert si trovò costretto però a viaggiare in somma ad un cammello per 12 ore completamente bendato, fin quando non arrivò alla metà finale.

Secondo le sue descrizioni, la collina a cui facevano riferimento le tribù era alta oltre 40 metri e lunga 100, oltre ad essere composta esclusivamente da minerali ferrici, resistenti a qualsiasi tentativo di scalfire la roccia con gli strumenti tradizionali.

Con il permesso delle tribù, Ripert riuscì tuttavia a portare a casa un grosso masso di 4,5 chilogrammi, prelevato dalla sommità della collina.

Successive indagini confermarono il sospetto del capitano francese, indicando che la roccia non apparteneva alla crosta terreste e che molto probabilmente era un detrito di un grosso meteorite magnetico, che aveva viaggiato per miliardi di anni nello spazio fino a raggiungere il deserto della Mauritania.

Dagli anni cinquanta in poi, diversi esploratori tentarono di ritrovare il meteorite di Ripert, rinominato dagli scienziati come "meteorite Chinguetti", senza ottenere tuttavia alcun successo, finche nel 2001 un gruppo di ricercatori chiarì che il masso prelevato dal funzionario francese non poteva essersi distaccato da un frammento dal volume superiore ai 1,6 metri cubi e che quindi l'intera storia dell'esploratore era una bugia.

Questa conclusione viene tuttavia contestata dai nuovi ricercatori di Londra. Per loro il fatto di non riuscire più a vedere il meteorite non vuol dire che Ripert si sbagliasse o che avesse inventato di sana pianta una storia. La relativa bassa altezza del meteorite può non averlo protetto a sufficienza dall'azione costante delle dune di sabbia, che nel corso di 100 anni possono spostarsi per chilometri e superare agilmente i 40 metri. Le dune più alte della Mauritania superano infatti i 150 m, mentre la duna più alta del mondo i 390 metri.

Gli scienziati quindi credono che sotto la sabbia possa nascondersi ancora la restante parte della "collina di ferro" descritta da Ripert, che potrebbe non aver provocato nessun cratere grazie all'angolo molto basso che seguiva la sua traiettoria e al fatto che è precipitato per chilometri in un ambiente ricco di sabbia, in cui il vento riesce a ricoprire eventuali cicatrici.

Per rintracciare definitivamente questo meteorite, che promette di essere tra i più grandi del mondo, i ricercatori stanno così cercando di richiedere numerosi permessi di ricerca al diffidente governo mauritano, che non vuole concedere alcuna delega per le indagini aereo magnetiche.

In teoria sarebbe persino possibile osservare dei nuovi organismi sulla superfice del meteorite, in grado di degradare il ferro dal punto di vista chimico.