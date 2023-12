I 'meteoriti di Star Wars' rivelano dettagli sulla storia del Sistema Solare

Se siete fan accaniti di Star Wars, probabilmente saprete che Tatooine, il pianeta natale di Luke Skywalker, deve il suo nome alla città tunisina Tataouine, set di alcune scene della saga. Ben pochi sono però a conoscenza che, molti anni prima di Star Wars, questo antico insediamento fu il teatro di un evento veramente spaziale.

Nel 1931, infatti, un bolide di fuoco esplose nei cieli sopra Tataouine, provocando una spettacolare pioggia di frammenti meteorici. Quasi un secolo dopo, alcuni scienziati hanno identificato quei frammenti scoprendo la loro reale origine.

Secondo lo studio, i meteoriti di Tetaoine sono diogeniti, rocce che si formano nelle profondità di un asteroide in condizioni di alta temperatura. Con ogni probabilità, questi meteoriti provengono da 4 Vesta, il secondo asteroide più grande della fascia principale.

I frammenti in questione mostrano anche alcune vene scure, la traccia di un antico impatto tra 4 Vesta e un corpo estraneo, che ha causato temperature e pressioni altissime. Il catastrofico evento, avvenuto 3,4 miliardi di anni fa, ha provocato la formazione di numerosi asteroidi più piccoli noti come "vestioidi".

In seguito, questi corpi hanno subito nuove collisioni che li hanno ulteriormente frantumati in pezzi più piccoli. Tra questi frammenti c’era anche il meteorite precipitato in Tunisia nel 1931.

Lo studio conferma che, nei suoi primi momenti di vita, il Sistema Solare doveva essere un ambiente estremamente turbolento. Tuttavia, i violenti impatti tra asteroidi sono stati un fondamentali per plasmare i pianeti così come noi li conosciamo.