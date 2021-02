Meteorologo perde il suo portafoglio in Antartide e lo ritrova dopo 53 anni

Nel 1968 un meteorologo della Marina degli Stati Uniti ora in pensione, Paul Grisham, si accorse di aver dimenticato il suo portafoglio in Antartide alla stazione di McMurdo, la più grande base antartica, con un porto, 3 piste di atterraggio, un eliporto ed oltre 100 edifici. Era troppo tardi per tornare indietro e riprenderlo.

Il portafoglio è stato adesso restituito, due settimane fa, 53 anni dopo. Il cimelio è stato ritrovato dopo la demolizione di vecchi edifici della stazione. "Ha riportato alla mente diversi ricordi. Avevo i capelli castano scuro in quel momento", ha dichiarato il 91enne dopo essere stato intervistato.

Il portafoglio è una vera e propria capsula del tempo dei 13 lunghi mesi che Grisham ha servito in Antartide. Conteneva una tessera per le consumazioni, la sua patente di guida automobilistica e una scheda con le istruzioni su cosa fare in caso di un attacco nucleare, chimico o biologico.

"L'intera stazione lavorava 24 ore su 24 per un periodo di cinque mesi perché c'era così tanto da fare", continua Grisham. "La stazione McMurdo si trovava in quella che abbiamo chiamato la 'cintura delle banane', la temperatura è arrivata a circa 25 gradi e l'ho vista fredda fino a meno 65". Il portafoglio è davvero in ottime condizioni, come se fosse stato riposto in una "scatola".

Recentemente in Antartide è stata trovata una nuova forma di vita, mentre la perdita di ghiaccio continua senza sosta.