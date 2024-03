Ecco questo metodo collaudato per rimuovere il 90% di microplastiche dall'acqua

La contaminazione da microplastiche minaccia i nostri ecosistemi e la salute stessa, una scoperta sorprendente emerge però dalla ricerca e ci dà speranza: l'azione di bollire l'acqua, un gesto antico quanto l'uomo, potrebbe essere la chiave per affrontare questo inquinante moderno.

Secondo uno studio pubblicato da un team di ricercatori cinesi, il processo di ebollizione dell'acqua ricca di calcio, simile all'atto di preparare il caffè mattutino o una tazza di tè, può rimuovere quasi il 90% delle nano e microplastiche, trasformandolo in un potente strumento di decontaminazione.

Il meccanismo alla base di questo fenomeno risiede nella formazione di carbonato di calcio, che durante l'ebollizione cattura le microplastiche, rendendole poi facilmente eliminabili con una semplice filtrazione. Questo metodo, efficace soprattutto con l'acqua dura, offre una soluzione accessibile e a basso costo per ridurre l'esposizione alle microplastiche, che oggi si trovano ovunque, dagli oceani ai cibi in scatola, e persino all'interno del nostro organismo, con implicazioni ancora da esplorare per la salute umana.

La lotta contro la contaminazione da microplastiche richiede soluzioni innovative e praticabili; la scoperta che anche l'acqua dolce, sebbene in misura minore, possa beneficiare di questo processo di purificazione apre nuove vie per la riduzione dell'impatto ambientale di questo inquinante onnipresente. Soluzioni sostenibili? La risposta potrebbe essere stata sotto il nostro naso tutto il tempo.

