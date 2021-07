Questo metodo disinfetta l'acqua milioni di volte meglio del normale

Sulle pagine della rivista Nature Catalysis, un team di ricerca dell'Università di Cardiff ha affermato di aver ottenuto risultati straordinari che potrebbero rivoluzionare le tecnologie di disinfezione dell'acqua, presentando un'opportunità senza precedenti per fornirne di pulita alle comunità che ne hanno più bisogno.

Un approccio comune per la disinfezione dell'acqua è l'aggiunta di cloro, tuttavia è stato dimostrato che questo elemento può reagire con i composti naturalmente presenti nell'H20 formando composti che, ad alte dosi, possono essere tossici per l'uomo.

L'innovativo metodo funziona invece utilizzando un catalizzatore a base di oro e palladio che assorbe idrogeno ed ossigeno per formare perossido di idrogeno, la classica acqua ossigenata comunemente usata come prodotto di disinfezione su larga scala.

Durante la ricerca hanno testato entrambi i metodi, quello classico al cloro e quello innovativo al perossido, per valutarne l'efficacia nell'uccidere L'Escherichia coli in condizioni identiche, con una successiva analisi per determinare i processi mediante cui i batteri sono stati debellati utilizzando ciascun sistema.

Il team ha poi dimostrato, che quando il catalizzatore ha unito idrogeno ed ossigeno per formare il perossido, ha prodotto simultaneamente una serie di composti altamente reattivi, noti come specie reattive dell'ossigeno (ROS), che è stato dimostrato essere i responsabili dell'effetto antibatterico ed antivirale, e non il perossido d'idrogeno stesso.

Il metodo ha rivelato di essere 100 milioni di volte più potente nell'uccidere i batteri rispetto ad una quantità equivalente di cloro, riuscendo anche ad impiegare un lasso di tempo più breve per compiere il lavoro.

Il prof. Graham Hutchings, coautore dello studio, ha affermato: "Fondamentalmente, questo processo offre l'opportunità di disinfettare rapidamente l'acqua, in condizioni e tempistiche dove i metodi convenzionali sono inefficaci, prevenendo anche la formazione di composti pericolosi e biofilm, che possono aiutare i batteri ed i virus a prosperare".

Si stima che circa 785 milioni di persone non abbiano accesso all'acqua ed oltre 2,7 miliardi soffrano di scarsità d'approvvigionamento almeno un mese all'anno. La speranza è che con questo innovativo metodo sia possibile fare un ulteriore passo avanti verso una qualità della vita migliore per tutti.