Questo metodo identificherà e multerà coloro che non raccolgono la cacca del loro cane

Raccogliere gli escrementi del proprio cane quando si porta a passeggiare, oltre a essere un grande atto di civiltà, è anche previsto dalla legge. Certo come ben sappiamo non tutti lo fanno... per questo motivo alcuni funzionari di Tel Aviv (in Israele) hanno trovato il modo perfetto per multare coloro che non raccolgono la cacca del loro cane.

L'amministrazione cittadina ha ora approvato una mozione per creare un database del DNA dei cani della città per identificare i colpevoli, secondo quanto riportato dal Times of Israel. I funzionari della città hanno fornito gratuitamente sacchetti dei rifiuti negli spazi pubblici, sensibilizzato la questione e perfino aumentato le multe, ma nulla ha contrastato la disgustosa pratica attuata dai proprietari.

Adesso, la nuova mozione intende raccogliere il DNA dei cani autorizzati nella città per creare un database contenente tutti i dati del proprietario e del suo fedele compagno. Secondo i regolamenti della città, tutti i proprietari di animali domestici hanno bisogno di un permesso per i loro animali domestici, che includa anche i registri delle vaccinazioni.

Il permesso deve essere rinnovato ogni anno e, se la mozione del DNA dovesse essere approvata dal Ministero degli Interni, durante il prossimo rinnovo della licenza il padrone del cane dovrà portare un campione (come pelo o saliva) del suo "migliore amico animale". In futuro, con questo metodo, i funzionari della città saranno in grado di confrontare i campioni di escrementi con il profilo del DNA dei cani nel database.

Se viene trovata una corrispondenza, il comune invierà al proprietario una multa di circa 200 euro. Secondo voi si tratta di una buona idea? Potrebbe essere applicata anche in Italia? A voi i commenti!