Un metodo innovativo permette ai laser di essere manipolati con l'aria

I ricercatori sono ora in grado di deviare i fasci di luce laser utilizzando un sistema di griglia invisibile fatto semplicemente d'aria. Sì, hai letto bene: aria. Questo sistema ottico è generato usando ultrasuoni e, dato che è solo aria, non viene danneggiato dal laser e non compromette la qualità del fascio.

Il team dietro questa innovazione ha utilizzato un particolare altoparlante per creare un modello d'aria a densità variabile. Sebbene l'efficienza attuale sia del 50%, sono fiduciosi di poter migliorare in futuro. La magia dietro questo sistema si basa sull'uso di onde sonore di 140 decibel, simili al rumore di un motore a reazione, ma nell'intervallo degli ultrasuoni, quindi inudibili all'orecchio umano.

Queste onde creano strati d'aria con densità diverse, ispirandosi al modo in cui la luce viene piegata dall'atmosfera terrestre attraverso strati di densità variabile. Ma c'è una differenza fondamentale: mentre la luce viene semplicemente piegata nell'atmosfera, questo sistema offre un controllo molto più preciso sul fascio laser.

Nell'esperimento, i ricercatori hanno utilizzato un impulso laser infrarosso con una potenza di picco di 20 gigawatt. Questi laser possono essere utilizzati per lavorare materiali e molto altro. La squadra è convinta che, oltre al sistema di griglia, potrebbero essere creati altri elementi ottici, come lenti e guide d'onda, utilizzando solo aria.

Questa scoperta potrebbe aprire la strada a nuove frontiere nella manipolazione della luce, offrendo un'alternativa rivoluzionaria agli attuali sistemi ottici basati su materiali solidi. A proposito, ecco qual è il laser a raggi X più potente del mondo.