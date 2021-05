Un metodo innovativo per produrre DNA sintetico rapidamente

Brevi sequenze di DNA sintetizzate chimicamente, sono utilizzate nei laboratori di ricerca, negli ospedali e nell'industria farmaceutica come componenti estremamente importanti e con innumerevoli applicazioni (come per l'identificazione del Covid-19).

La fosforamidite è un elemento costituivo essenziale per la produzione di sequenze di DNA, ma è altamente instabile e soggetto a rottura molto rapidamente. Per questo motivo, i ricercatori dell'Università di Aarhus, in Danimarca, hanno sviluppato un metodo innovativo per produrre in modo rapido ed efficiente questo, ed altri elementi costitutivi instabili immediatamente prima del loro utilizzo, ottimizzando così la produzione di DNA.

Le sequenze di DNA prodotte sono chiamate anche oligonucleotidi, ed ampiamente utilizzate per l'identificazione di malattie, per la produzione di farmaci e per molte altre applicazioni mediche e biotecnologiche. L'elevata domanda di oligonucleotidi richiede quindi un metodo automatizzato ed efficiente per la loro produzione chimica.

Il processo attuale richiede poi una conservazione a -20°, temperatura che però i normali strumenti di sintesi del DNA non possono raggiungere, di conseguenza alcuni prodotti vanno spesso incontro a degradazione non appena aggiunti allo strumento di produzione. La ricerca del team danese si è focalizzata proprio sul risolvere questo problema.

La tecnologia sviluppata permette infatti di integrare la produzione degli elementi costitutivi essenziali per la produzione di DNA direttamente sullo strumento di sintesi, evitando così lunghi tempi di elaborazione manuale (anche fino a 12 ore) garantendo di immagazzinare prodotti stabili. I risultati, pubblicati su Nature, fanno ben sperare su future applicazioni di questa tecnica innovativa che potrà essere potenzialmente automatizzata e gestita anche da "non addetti ai lavori".