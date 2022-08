Con questo metodo potremo forse parlare con tutti gli animali della Terra

Come possiamo decifrare il linguaggio degli animali? Ci vorrebbero letteralmente decenni di studi per singolo essere vivente, ma l'intelligenza artificiale arriva in nostro soccorso. Un team di ricercatori sta cercando di utilizzare l'apprendimento automatico per cercare di capire e di rispondere ai vocalizzi degli animali.

Questo progetto, chiamato Earth Species Project (ESP), è senza scopo di lucro e ha la sua sede in California. Fondato nel 2017 con l'aiuto di investitori della Silicon Valley, come ad il cofondatore di LinkedIn Reid Hoffman, si pone un obiettivo davvero molto importante: decodificare la comunicazione animale.

Aza Raskin, co-fondatore e presidente dell'azienda, afferma che il gruppo, che ha pubblicato il suo primo articolo nel dicembre 2021, sta solo cercando di aiutare gli umani a comunicare con queste creature... o almeno cercare di capire quante più specie possibili. A questo proposito, infatti, un altro team di scienziati sta cercando di decifrare il linguaggio delle balene.

Nonostante la sfida molto probabilmente insormontabile, il progetto ha compiuto alcuni progressi, come la creazione di un algoritmo sperimentale in grado di rilevare "chi sta parlando" all'interno di un gruppo di animali. In questo caso un secondo software potrebbe tradurre la lingua e comunicare con queste creature.

Sembra fantascienza? Molto probabilmente rimarrà tale, ma il progetto è davvero interessante.