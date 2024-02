È stato trovato un metodo per rendere le gomme 10 volte più resistenti

Alla Scuola di Ingegneria e Scienze Applicate John A. Paulson di Harvard, un team di scienziati ha fatto una scoperta rivoluzionaria, in grado di cambiare il futuro dei prodotti in gomma. Attraverso un approccio innovativo e multiscale, hanno notevolmente aumentato la soglia di fatica della gomma rinforzata con particelle.

L'obiettivo? Permettere al materiale di sopportare carichi elevati e resistere alla crescita delle crepe attraverso usi ripetuti. Questo progresso non solo promette di prolungare la vita di prodotti come pneumatici, riducendo l'inquinamento causato dal rilascio di particelle di gomma, ma apre anche la strada a nuove applicazioni in ambiti finora inesplorati.

La ricerca, pubblicata su Nature, segna un significativo passo avanti rispetto ai tradizionali metodi di rinforzo della gomma con particelle come il nero di carbonio e la silice, che fino ad ora avevano migliorato la rigidità senza incidere sulla resistenza alla formazione di crepe (sapete che degli pneumatici sono stati scaricati in acqua per fare bene?).

Contrariamente alle aspettative, l'aggiunta di particelle di silice a una gomma ad alto intreccio polimerico ha aumentato la soglia di fatica di dieci volte, grazie alla distribuzione dello stress su due scale differenti: quella delle catene polimeriche e quella delle particelle.

Questo approccio di deconcentrazione dello stress a più scale, dimostrato efficace nei test di laboratorio, apre nuove prospettive per la progettazione di materiali elastomerici ad alte prestazioni, con implicazioni che vanno dall'industria automobilistica ai dispositivi indossabili.

Il progetto, tutelato dalla Harvard’s Office of Technology Development, esplora attivamente opportunità di commercializzazione, promettendo di ridefinire gli standard di durabilità e sostenibilità nel settore della gomma.

Ah, degli pneumatici andranno persino sulla Luna.