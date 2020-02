Trovato un metodo per rilevare la radiazione di Hawking

L'epica collisione tra stelle di neutroni, avvenuta nel 2017, è stato un regalo straordinario per la scienza e l'umanità. Dopo anni di analisi, i dati continuano a fornire nuove sorprese e scoperte. Il riverbero delle onde gravitazionali potrebbe confermare una vecchia ipotesi sui buchi neri: la radiazione di Hawking.

"In accordo con la Teoria della Relatività Generale, niente può scappare dalla gravità di un buco nero una volta che ha passato il punto di non ritorno, conosciuto come orizzonte degli eventi," dice il fisico e astronomo Niayesh Afshordi dell'Università di Waterloo in Canada.

Questa è stata la convinzione della comunità scientifica, almeno fino all'arrivo di Stephen Hawking. Unendo la meccanica quantistica alla relatività generale, ha scoperto che c'è la possibilità che alcune particelle possano uscire, molto lentamente, dall'orizzonte degli eventi. Questo fenomeno è chiamato radiazione di Hawking.

Questa emissione è simile alla radiazione emessa da un corpo riscaldato e segue le regole del corpo nero, solo che in questo caso è la gravità estremamente intensa del buco nero a creare queste onde a bassa energia.

L'esistenza di questa radiazione significa che il buco nero sta lentamente evaporando, risolvendo anche il paradosso dell'informazione; tuttavia sembrano essere ancora troppo deboli per essere rilevate. I primi test fatti in laboratorio sembrano confermare l'ipotesi di Hawking, tuttavia la prova definitiva potrebbe venire dalle onde gravitazionali. Se la radiazione esistesse dovrebbe esserci una sorta di "peluria quantistica", in grado di produrre un eco nelle onde gravitazionali.

Afshordi e i suoi colleghi dell'Istituto Max Planck credono di poter trovare traccia di questa emissione nei dati raccolti da Ligo e Virgo. Per ora la loro analisi non ha prodotto alcun risultato e non c'è nessuna evidenza della radiazione di Hawking. Anzi, studi statistici più generali escludono la presenza di qualsiasi tipo di eco nei dati.

Gli scienziati sono fiduciosi, potremmo non aver raggiunto ancora la sensibilità per rilevare questo tipo di fenomeno e, con gli aggiornamenti che verranno fatti sugli strumenti nei prossimi anni, sperano di ottenere qualche risultato.

"Questa conferma potrebbe essere la prima prova diretta della struttura quantistica dello spazio-tempo," afferma Afshordi.