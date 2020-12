Il metodo riproduttivo di questi 'vermi delle navi' vi stupirà sicuramente

I vermi delle navi sono molluschi noti per perforare e distruggere il legno di moli, banchine e navi. Un recente studio pubblicato sulla rivista Biology Letters, descrive una scena in cui il dottor Reuben Shipway dell'Università di Portsmouth si è imbattuto quasi per caso mentre studiava le creature.

"Quando abbiamo notato per la prima volta questi animali riprodursi nell'acquario, non potevamo credere a quello che stavamo vedendo", ha affermato l'esperto in una dichiarazione. "Stavano usando i loro sifoni per lottare e inseminarsi a vicenda. Per quanto ne sappiamo, questa lotta non è mai stato segnalata prima."

Qualcosa del genere non è mai stato osservato prima, che rivela nuove intuizioni sulle abitudini riproduttive di questi parassiti marini. Si è trattata, in pratica, di una vera e propria copulazione di gruppo che ha ha coinvolto 74 dei 79 vermi delle navi infilati in un unico pezzo di legno, i restanti cinque erano semplicemente troppo lontani per essere coinvolti.

In questo marasma di corpi che si muovevano, le creature lottavano per avere la possibilità di accoppiarsi tra di loro. Una volta completata con successo la copulazione, le uova fecondate vengono rilasciate nell'oceano, pronti per approdare su nuove (o vecchie) strutture di legno che si trovano dappertutto in mezzo ai mari di tutto il mondo.

"È una forma rara e sofisticata di comportamento riproduttivo, con combattimenti tra compagni rivali, tirando potenziali compagni sempre più vicini e lontani dai rivali", continua Shipway. "I vermi delle navi hanno sviluppato una straordinaria varietà di strategie riproduttive, alcuni generano semplicemente le loro uova e il loro sperma nell'acqua, alcuni reclutano un harem con cui accoppiarsi".

Esistono altri parassiti ben più terribili, come la Cymothoa exigua o il Nematomorpha.