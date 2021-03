Forse è stato trovato un metodo rivoluzionario per far ricrescere i denti

Perdere uno o più denti non è mai una cosa bella per un semplice motivo: il dente una volta perso lascerà per sempre la nostra bocca. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances sembra aver trovato una soluzione per far ricrescere i denti perduti.

Inibendo l'azione di un gene chiamato USAG-1, l'anticorpo aumenta la disponibilità di alcuni fattori di crescita. Come sempre gli esperti hanno studiato il caso sui topi: nei roditori gravidi a cui non crescevano i denti è stato iniettato l'anticorpo e, sorprendentemente, la prole aveva tutti quanti i loro denti.

Inoltre, una singola somministrazione dell'anticorpo ha causato la crescita di un dente completamente nuovo nei topi adulti. I ricercatori hanno deciso di prendere di mira il gene USAG-1 perché è noto che inibisce due molecole di segnalazione note come BMP e Wnt, entrambe coinvolte nello sviluppo dei denti.

Alla fine, dopo diversi esperimenti, hanno colpito un particolare anticorpo che ha impedito al gene di legarsi con la molecola BMP, ma non ha avuto alcun impatto su Wnt. In tal modo, gli scienziati sono stati in grado di stimolare la crescita dei denti senza produrre altri effetti indesiderati. Ovviamente questa tecnica non è neanche lontanamente pronta per essere sperimentata sugli esseri umani.

Tuttavia, gli addetti ai lavori hanno anche testato il trattamento sui furetti, che hanno una struttura e un'evoluzione dentale simile alla nostra, ed è stata molto efficace. Il futuro di questa ricerca è roseo, e si sta già programmando di testare l'anticorpo sui cani e sui maiali.

