Questo metodo rivoluzionario rimuove il 99% di microplastiche dall'acqua

Gli scienziati dell'Università della Columbia Britannica in Canada e dell'Università di Sichuan in Cina hanno sviluppato una tecnica innovativa per filtrare le microplastiche dall'acqua potabile utilizzando ingredienti esclusivamente di origine vegetale. Incredibile che una cosa naturale possa "eliminare" qualcosa di così artificiale.

Questo straordinario filtro, denominato "bioCap", è realizzato combinando tannini di frutta - le sostanze chimiche che danno alle frutta non mature quel sapore astringente - con segatura, creando così un dispositivo di filtrazione dell'acqua in grado di eliminare tra il 95,2% e il 99,9% delle microplastiche, a seconda della loro composizione.

Questi minuscoli pezzi di plastica sono diventati una preoccupazione crescente negli ultimi anni, trovandosi praticamente ovunque: nei nostri corpi, nell'acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo e persino nell'aria che respiriamo. Per verificare l'efficacia del sistema, il team di ricerca ha somministrato a dei topi acqua purificata con il bioCap e ha constatato una significativa riduzione dell'accumulo di microplastiche negli organi di questi animali.

Ciò che rende bioCap particolarmente entusiasmante è la sua natura organica. A differenza dei filtri in plastica, che possono contribuire ulteriormente all'inquinamento, questo è realizzato con materiali completamente biodegradabili. Una tale soluzione, apparentemente semplice ma estremamente efficace, potrebbe rappresentare un passo avanti significativo nella lotta contro l'inquinamento da microplastiche.