Il metodo con cui sbucci una banana è sicuramente sbagliato: ecco quello corretto

Le scimmie amano la frutta, perfino quella estremamente matura e un po' alcolica. Tuttavia, non sono grandi mangiatori di banane come crediamo e, anzi, non la mangiano spesso se non all'interno degli ambienti umani. Nonostante ciò, loro conoscono il metodo corretto per aprire il frutto... che è differente dalla tecnica utilizzata da molti di voi.

Molti sbucciano una banana partendo dal gambo (quella punta dura e appuntita che sporge da un'estremità), ma è un metodo sbagliato. Utilizzando questa tecnica, infatti, potrebbe risultare difficile aprire il frutto, rovinando la polpa e la forma della pietanza a causa di un'eccesiva pressione durante la sua apertura.

In realtà è l'estremità più tozza, chiamata "punta", ad essere la "parte superiore" del frutto, mentre il gambo è il "fondo". Pertanto, la banana si dovrebbe aprire correttamente dalla punta, impugnando il gambo come un "manico" per facilitarne l'apertura. Questo è il metodo utilizzato dalle scimmie, così come potrete osservare nel video che troverete qui sopra.

In questo modo sarà semplice sbucciare il frutto, senza creare piegature che potrebbero danneggiare e ammorbidire la pietanza. Le banane potrebbero non essere una parte naturale della dieta di molti primati, ma hanno intuitivamente trovato il modo "corretto" per sbucciare il frutto, partendo dalla parte superiore e utilizzando il gambo come punto di appoggio.

A proposito, sapete che molto presto le banane potrebbero scomparire a causa di un fungo?