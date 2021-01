Ecco il metodo, secondo studio, per portare a compimento i 'propositi per l'anno nuovo'

Questo 2020 si è finalmente concluso. Il nuovo anno è alle porte e - come spesso accade - molte persone hanno scritto, pensato e calcolato i proverbiali "buoni propositi per l'anno nuovo"; in poche parole degli obiettivi da raggiungere nel corso dei 365 giorni prima del countdown del prossimo anno.

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista PLOS One vuole dare un piccolo consiglio a tutti coloro che nel 2021 vorranno cambiare un aspetto della loro vita. Il suggerimento è il seguente: non dite a voi stessi di voler smettere o evitare di fare qualcosa, come per esempio smettere di mangiare cibi poco salutari per perdere peso. Dovete, invece, pensare a un modo per evitarlo, magari - nel caso della perdita di peso - iniziando un percorso di allenamento.

Gli addetti ai lavori, infatti, hanno intervistato 1.066 partecipanti nell'arco di 12 mesi e hanno rilevato che il 58.9% degli obiettivi di coloro che hanno utilizzato un metodo "orientato all'approccio" si consideravano di successo un anno dopo aver iniziato il loro cammino, rispetto al 47.1% di quelli con obiettivi "orientati all'evitamento".

"Ad esempio, se il tuo obiettivo è smettere di mangiare dolci per perdere peso, molto probabilmente avrai più successo se dici 'Mangerò frutta più volte al giorno'", afferma lo psicologo Per Carlbring, dell'Università di Stoccolma. "Quindi sostituisci i dolci con qualcosa di più sano, il che probabilmente significa che perderai peso e manterrai anche la tua promessa".

Questo studio ha anche rivelato che coloro che hanno chiesto il supporto di congiunti e amici hanno avuto una percentuale di successo più alta. I migliori obiettivi raggiunti tra i partecipanti riguardavano la salute fisica (33%), la perdita di peso (20%), le abitudini alimentari (13%), la crescita personale (9%) e la salute mentale e il sonno (5%).