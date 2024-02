Questo metodo utilizzerà le cicche di sigaretta in un modo incredibilmente innovativo

Con il tempo stiamo imparando che i mozziconi buttati a terra non sono solo brutti da vedere, ma hanno anche un terribile impatto ambientale, ben più esteso di quanto ritenuto in passato. Per questo motivo, in Slovacchia, si è dato il via a una iniziativa rivoluzionaria per contrastarne gli effetti negativi.

A partire dal Natale del 2023, i cittadini della capitale slovacca Bratislava hanno assistito a qualcosa di insolito: nelle strade è infatti possibile notare dei contenitori speciali per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, che serviranno per un motivo particolare.

Secondo gli addetti, tutti questi rifiuti di sigaretta saranno utilizzati e trasformati in asfalto. Si tratta quindi di un’iniziativa per spingere le persone al riciclo della spazzatura e promuovere allo stesso tempo una costruzione più ecosostenibile delle strade e autostrade. Un obiettivo alquanto fondamentale, che dovrà essere adottato da svariati paesi in Europa (e forse nel mondo), considerando i danni ambientali di questo tipo di rifiuti.

Sappiamo infatti che - in termini ecologici - il costo dei mozziconi di sigaretta buttati a terra è enorme. Stando a diversi rapporti, sono circa 18 miliardi le sigarette fumate nel mondo ogni giorno, e di queste solo un terzo viene gettato nei raccoglitori; il resto rimane sulle strade, sui marciapiedi, nei parchi e nei fiumi.

Le cicche contengono svariati agenti chimici pericolosi, non per ultimi i rifiuti di plastica sotto forma di acetato di cellulosa. L’inquinamento del terreno e delle acque che ne deriva ha un effetto drastico sulla vita animale e vegetale, tanto che vengono uccisi fino al 50% dei pesci esposti alle tossine.

Quindi se da una parte abbiamo una legge in Nuova Zelanda per vietare le sigarette e il tabacco per sempre, dall’altra questo esperimento della Slovacchia potrebbe essere un modo alternativo per ispirare un grande cambiamento. I mozziconi di sigaretta, insieme ai residui di catrame all’interno, possono essere riutilizzati in una miscela per formare l’asfalto; una piccola strada, poco lontana da Bratislava, è già stata costruita con questo metodo.

Ad oggi, la città ricicla circa 300 kg di sigarette al giorno, il che significa avere 10 milioni di mozziconi in meno ad inquinare l’ambiente. Un risultato da non sottovalutare.