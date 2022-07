È stato trovato un metodo per far bollire l'acqua in modo più efficiente

L'acqua viene portata in ebollizione molto spesso. Sia, ad esempio, per fare la pasta che all'interno di una centrale elettrica che genera elettricità. Un miglioramento nell'efficacia di questa tecnica, quindi, avrà un grande impatto sulla quantità complessiva di energia utilizzata ogni giorno.

Attualmente sono due i parametri chiave che determinano il processo di ebollizione: il coefficiente di scambio termico (HTC) e il flusso di calore critico (CHF). Man mano che uno migliora, l'altro peggiora... per questo motivo gli scienziati, dopo anni di ricerca, hanno trovato un modo per valorizzare entrambi.

"Se abbiamo molte bolle sulla superficie di ebollizione, significa che l'ebollizione è molto efficiente, ma se abbiamo troppe bolle sulla superficie, possono fondersi insieme, formando una pellicola di vapore sulla superficie di ebollizione", ha dichiarato Youngsup Song del Lawrence Berkeley National Laboratory in California.

Questo film di vapore tra la superficie calda e l'acqua introduce una resistenza e abbassa l'efficienza di trasferimento del calore e il valore di CHF (nel frattempo c'è chi riesce a far bollire l'acqua a mani nude). Così gli esperti hanno fatto delle modifiche per l'acqua utilizzando tubi larghi 10 micrometri, distanziati di circa 2 millimetri l'uno dall'altro, che impedisce la formazione di un film di vapore.

Per evitare la riduzione dell'efficienza di ebollizione i ricercatori hanno introdotto un trattamento su scala ancora più piccola come seconda modifica: hanno aggiunto protuberanze e creste di pochi nanometri all'interno della superficie dei tubi cavi, aumentando i tassi di evaporazione. Adesso gli scienziati devono riadattare questa loro scoperta in qualcosa che può essere utilizzato nelle industrie commerciali, ma non sarà facile.

Il lavoro del team futuro, infatti, cercherà una soluzione per permettere l'utilizzo di questa nuova "tecnica" per tutti. A proposito, ma è vero che aggiungere il sale fa bollire l'acqua prima?