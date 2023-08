Fino a quanti metri di altezza può sopravvivere un essere umano, se cade?

Sei su un aereo, seduto ad osservare il cielo dal finestrino, e tra i numerosi pensieri che affollano il cervello in momenti di noia come questo, ecco che giunge un’idea malsana: aprire l’uscita di emergenza e tuffarsi nel vuoto. Cosa accadrebbe? Morte o sopravvivenza? Avrai ancora una storia folle da raccontare, in quanto superstite?

Si tratta certamente di una questione intrigante. È davvero possibile superare una prova del genere e raggiungere il suolo sani e salvi? C’è un solo uomo che può risponderti ed è Alan Magee: pilota della Seconda Guerra Mondiale che sopravvisse a una caduta di 20000 metri!

In questi casi, il punto d’atterraggio è fondamentale e decreta l’esito dell’impresa. Alan, ad esempio, atterrò su una superficie di vetro che sparpagliò l’impatto. Così come la neve e gli alberi sarebbero altrettanto utili ad assorbire la violenza della caduta.

L’ampiezza della superficie è un altro fattore influente. Assumere la posizione a “scoiattolo volante” è efficace in quanto il corpo disteso oppone una maggiore resistenza all’aria che cerca di spostarlo. Ecco perché questo tipo di discesa è preferibile rispetto a quella coi piedi o la testa rivolti verso il basso. Ovviamente, optare per un paracadute sarebbe la scelta migliore, ma in caso contrario è pur sempre consigliabile la posizione a pancia in giù.

Paul Doherty, ex fisico e co-direttore dell'Exploratorium, un centro di apprendimento a San Francisco, sostenne che oltre i 63000 metri l’aria inizia a rarefarsi e il sangue potrebbe bollire. Egli suggerì una finestra di sicurezza tra i 60000 e i 100000 metri.

James Kakalios, professore alla Scuola di Fisica e Astronomia dell'Università del Minnesota, e il già citato Doherty, hanno rappresentato un apporto fondamentale a questa ricerca iniziata nel 2015 ed in continuo aggiornamento. Tra le variabili influenti sono stati citati anche i vestiti e l’altitudine.

Insomma, speriamo tu non ti faccia mai convincere dalla tentazione di lanciarti giù da un aereo in volo ma, almeno, ora sai cosa aspettarti.